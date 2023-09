La segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante

20 Set 2023

'Privacy e diritto di cronaca. I doveri del giornalista. Il caso Palermo': corso di formazione a Messina

Tra i relatori, mercoledì 18 ottobre 2023 dalle 14:30 alle 18:30 nell’aula magna del Dicam, ci sarà anche la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.

Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, sarà tra i relatori del corso di formazione per giornalisti “Privacy e diritto di cronaca. I doveri del giornalista. Il caso Palermo”, in programma a Messina il 18 ottobre 2023, dalle 14:30 alle 18:30, nell’aula magna del Dicam, in via Giovanni Palatucci 13 (cittadella universitaria dell’Annunziata). Il corso - le cui iscrizioni (100 i posti disponibili) sono aperte sulla piattaforma della formazione dei giornalisti - è in presenza e darà diritto a 6 Cfu deontologici.



Il seminario è organizzato dall’Assostampa Messina in collaborazione con il Dicam (Dipartimento di Civiltà antiche e moderne) dell’Università di Messina. Assieme ad Alessandra Costante, relatori dei lavori - che saranno aperti dal saluto di Sergio Magazzù, segretario provinciale dell’Assostampa Messina, e moderati da Gisella Cicciò, presidente della commissione regionale per le pari opportunità e di genere dell’Assostampa Sicilia - ci saranno Rosa Raffa (magistrato), Adriana La Manna (avvocato) e Marco Centorrino (docente di sociologia della comunicazione - Università degli Studi di Messina). (Da assostampasicilia.it)