Un momento della manifestazione al Circo Massimo del 2020 (Foto: ImagoEconomica)

06 Feb 2024

Processo per gli scontri al Circo Massimo nel 2020, la Fnsi parte civile

Il sindacato è assistito dall'avvocato Giulio Vasaturo. Undici persone sono accusate di aver violentemente aggredito i giornalisti e le forze dell'ordine in occasione dell'imponente manifestazione no vax del 6 giugno.

Il gup presso il tribunale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile della Federazione nazionale della Stampa italiana nel processo, avviato con rito abbreviato, a carico di undici persone accusate di aver violentemente aggredito i giornalisti e le forze dell'ordine in occasione dell'imponente manifestazione no vax organizzata al Circo Massimo da gruppi neofascisti il 6 giugno 2020.



In quell'occasione, il giornalista freelance Thomas Cardinali rischiò di perdere un occhio dopo essere stato colpito dai facinorosi con un corpo contundente.



La Fnsi è assistita nel processo dall'avvocato Giulio Vasaturo.