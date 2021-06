La home page di radionorba.it

03 Giu 2021

Radio Norba compie 45 anni e rinnova look, sede, contenuti e piattaforma

Al via quattro canali digitali verticali e tematici fruibili in streaming, Dab e Hbbtv, una nuova app e il nuovo sito web che, oltre a veicolare in tempo reale tutte le news della testata giornalistica, diventano il portale di accesso a tutto il mondo dell'emittente.

Per i 45 anni di attività Radio Norba si fa in quattro (nuove radio digitali), lancia una nuova brand identity, una app proprietaria e cambia sede, "The Heart", con nuovi studi, il cui obiettivo è il futuro digitale e connesso. «Portiamo a termine e finalmente presentiamo – dichiara Marco Montrone, presidente di Radio Norba – un progetto su cui abbiamo lavorato incessantemente per rinnovare ed ampliare la nostra proposta editoriale ed aprirci sempre più ad un pubblico connesso, curioso ed attento; una evoluzione estetica e tecnologica finalizzata a rendere i nostri contenuti sempre più fruibili, in ogni momento della giornata e su tutti i dispositivi».



La nuova sede di Conversano, "The Heart", si estende su una superficie di oltre 3mila mq, e disporrà, tra l'altro, di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e quattro nuovi studi per le dirette oltre a scenografie dal design fluido e futuristico (oltre 100 mq di led ad alta risoluzione, 220 corpi illuminati, proiettori a teste mobili e telecamere in 4k).



Il rebranding e il rinnovamento della brand identity riguarda anche il sound design dell'emittente, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore riconoscibilità e caratterizzazione nell'ambiente digitale. Lanciano quattro nuove radio digitali verticali e tematiche, Radio Norba Italia, Radio Norba Amore, Radio Norba Joy, Italiana Radio Norba Battiti (rispettivamente musica italiana, romantica, buon umore e contemporary hits) fruibili sia in streaming, ma anche in Dab e Hbbtv. App e sito web, infine anch'essi rinnovati, oltre a veicolare in tempo reale tutte le news della testata giornalistica, diventano il portale di accesso a tutto il "mondo di Radio Norba".



La piattaforma Radionorba e l'intera offerta editoriale saranno dunque accessibili in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Dtt, Sky, Hbbtv,streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tik Tok). "Radio Norba, una piattaforma, infinite opportunità" è il claim del nuovo corso.