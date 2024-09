Il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi in vigore fino al 2026

11 Set 2024

Contratto Aeranti - Corallo, ok della giunta Fnsi alla copertura assicurativa per gli infortuni extraprofessionali

Il via libera all'accordo nel corso della riunione di mercoledì 11 settembre 2024. Per gli infortuni sul lavoro la competenza resta in capo all'Inail.

Via libera all'unanimità della Giunta esecutiva della Fnsi e della Consulta delle Associazioni regionali di Stampa all'accordo contrattuale con Aeranti-Corallo per la copertura assicurativa per gli infortuni extraprofessionali in favore dei giornalisti professionisti, praticanti e per i pubblicisti.



Il testo, illustrato e approvato nel corso della riunione di mercoledì 11 settembre 2024, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, a Roma, andrà ora formalizzato e sottoscritto dalle parti sociali.



Il nuovo accordo si è reso necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore dal primo gennaio 2024 a seguito delle quali i giornalisti erano rimasti senza copertura assicurativa per gli infortuni che si verificano fuori dal luogo di lavoro. Per gli infortuni sul lavoro la competenza resta in capo all'Inail.