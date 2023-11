La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

Rai, l'assemblea dei giornalisti delle reti: «Pronti a mobilitarci per il 'giusto contratto'»

Hanno partecipato all'incontro 130 persone: «Si tratta di oltre il 50 per cento dei cronisti non contrattualizzati come tali (‘false’ partite IVA e interni con contratto da programmisti multimediali) che ogni giorno contribuiscono in modo imprescindibile a realizzare i programmi di informazione del Servizio Pubblico».

«Ieri, 6 novembre 2023, si è riunita l'assemblea dei giornalisti che lavorano nelle reti Rai senza contratto giornalistico. Hanno partecipato in presenza e online 130 persone: si tratta di oltre il 50 per cento dei giornalisti non contrattualizzati come tali (‘false’ partite IVA e interni con contratto da programmisti multimediali) che ogni giorno contribuiscono in modo imprescindibile a realizzare i programmi di informazione del Servizio Pubblico: tutti, nessuno escluso, eccettuati i TG». Lo si legge in una nota diffusa dai partecipanti all'incontro.



«L’Assemblea - continua il comunicato - ha votato a larghissima maggioranza il seguente documento. “Esprimiamo profonda preoccupazione perché il tavolo aperto lo scorso marzo sulla nostra situazione contrattuale, che si protrae ormai da anni, si è arenato dopo continui rinvii. Chiediamo di convocarlo al più presto per avviare una rapida definizione positiva della nostra vertenza. Rivendichiamo il nostro diritto ad avere il contratto nazionale giornalistico applicato ai giornalisti Rai. Consideriamo inaccettabile che la Rai, azienda pubblica, non riconosca ai lavoratori il contratto previsto dalla legge, e si renda colpevole dell’applicazione di contratti illegittimi e irregolari". L’Assemblea si è infine dichiarata pronta ad aprire, assieme alle proprie legittime rappresentanze sindacali, una fase di mobilitazione che contempli ogni iniziativa utile a conseguire il riconoscimento dei propri diritti».