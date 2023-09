La sede Rai di Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

29 Set 2023

Rai Toscana, bocciato di stretta misura il piano territoriale della caporedattrice

Martedì 3 ottobre 2023 ci sarà l'assemblea dei redattori alla quale interverranno l'esecutivo Usigrai e l'Assostampa Toscana.

Il Cdr della sede Toscana della Rai ha informato l'Associazione Stampa Toscana, attraverso un comunicato che «dopo lo sciopero delle firme e il documento dell'assemblea della redazione Tgr Rai di Firenze, contro la gestione della redazione e per "un clima umano e professionale fortemente deteriorato", si è tenuta in tre giorni la votazione di verifica del piano territoriale della caporedattrice. Il voto ha visto prevalere, di stretta misura, i no alla fiducia nel piano». Lo rende noto il sindacato regionale.



Considerata la situazione, il Cdr ha convocato per martedì 3 ottobre 2023 un'assemblea dei redattori, alla quale interverranno l'esecutivo Usigrai e l'Associazione Stampa Toscana. (Da assostampa.org)