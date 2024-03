Il tribunale di Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Mar 2024

Regeni, i genitori di Giulio fuori dal tribunale per l'udienza: «Ostinatamente presenti»

La famiglia del ricercatore presente alla ripresa del processo, lunedì 18 marzo 2024. A piazzale Clodio sit-in di solidarietà con, fra gli altri, anche i vertici della Fnsi.

«Siamo ostinatamente presenti». Così Claudio e Paola Regeni prima di entrare in tribunale a Roma dove oggi è in programma la seconda udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere rapito, torturato e ucciso Giulio.



I genitori del ricercatore non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulla visita della premier Meloni ieri al Cairo.



All'esterno del tribunale sit-in di solidarietà a cui hanno preso parte a cui hanno preso parte anche i vertici della Fnsi. (Ansa – Roma, 18 marzo 2024)