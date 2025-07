Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Lug 2025

Report: «Fazzolari ci chiede un risarcimento di 100mila euro»

La trasmissione di Rai 3 attraverso un post su Facebook: «Avviata un’azione legale per l’inchiesta ‘All’Armi siam banchieri!’ di Giorgio Mottola, che ha ricostruito la scalata del Monte dei Paschi su Mediobanca».

«Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Meloni, Giovanbattista Fazzolari, chiede un risarcimento di 100mila euro a Report». Lo rende noto la trasmissione di Rai 3 con un post pubblicato mercoledì 2 luglio 2025 sul suo profilo Facebook.



Report prosegue: «Fazzolari, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che tra le numerose deleghe ha anche quella del rapporto con i media, ha avviato un’azione legale contro Report per l’inchiesta ‘All’Armi siam banchieri!’ di Giorgio Mottola, che ha ricostruito la scalata del Monte dei Paschi su Mediobanca. Avevamo dato conto della testimonianza di un ex dirigente Ubs, di un incontro decisivo per dare il via libera del governo alla scalata di MPS a Mediobanca, che sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi tra rappresentati di due banche d’affari e, quelli dell’esecutivo, Giovanbattista Fazzolari e Gaetano Caputi, capogabinetto di Palazzo Chigi che segue i dossier finanziari. I diretti interessati, hanno smentito, e noi avevamo dato conto nel corso della puntata, sul nostro sito e sui nostri canali social».



Nel post Report specifica che Fazzolari, «ritenendo di aver subito un danno reputazionale, ha chiesto alla Rai un risarcimento di 100 mila euro. Dopo la nostra puntata, è stato reso noto, che presso la Procura di Milano è stato aperto un procedimento sulle anomalie, rivelate per la prima volta da Report, che riguarda la vendita dell'ultima tranche di quote dl Mps detenute dal Ministero dell’economia».



Fazzolari, conclude Report, «qualche settimana fa ha chiesto un risarcimento di 50mila euro anche a Sigfrido Ranucci per aver risposto positivamente alle domande postegli dall' eurodeputato Marco Tarquinio al Parlamento Europeo, riguardanti attività di controllo dei servizi segreti italiani avviate dopo le inchieste di Report che riguardavano esponenti di governo». (anc)