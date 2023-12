Repubblica, giornaliste e giornalisti contro un nuovo piano di tagli

16 Dic 2023

Repubblica, giornaliste e giornalisti «contrari a un nuovo piano di tagli». Affidati al Cdr 5 giorni di sciopero

L'assemblea contesta la politica dell'azienda, «assolutamente inadeguata per garantire la stabilità economica della testata», e chiede di vincolare «qualsiasi apertura di trattativa sindacale alla presentazione di un chiaro ed esaustivo piano editoriale».

L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica «contesta in modo netto e radicale il piano di tagli proposto per l'ennesima volta dall'azienda alla redazione. Una politica assolutamente inadeguata per garantire la stabilità economica della testata che anzi verrebbe ulteriormente impoverita di un patrimonio di esperienze e competenze». È quanto si legge in un comunicato pubblicato anche sul sito web del quotidiano venerdì 15 dicembre 2023.



«Per questi motivi – proseguono giornaliste e giornalisti – l'assemblea dà mandato al Cdr di vincolare qualsiasi apertura di trattativa sindacale alla presentazione di un chiaro ed esaustivo piano editoriale, nel quale siano circostanziati: gli investimenti necessari per il rilancio della testata, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con organici ulteriormente ridotti nonché i progetti che coinvolgono le redazioni nel loro complesso. E non ultimo chiede all'azienda di indicare quali siano le scelte per la crescita dei ricavi, in particolare della componente digitale, perché siano adeguate alle sfide del mercato editoriale».



L'assemblea pone inoltre un «ineludibile tema di responsabilità» rispetto alla crisi che sta attraversando Repubblica. «Pur riconoscendo il momento di difficoltà di questa fase di grandi cambiamenti, i risultati economicamente negativi – rilevano redattrici e redattori – sono da ascrivere anche alle scelte della linea editoriale che non riesce a intercettare nuovi lettori e che ha allontanato il tradizionale pubblico di riferimento della testata Repubblica; ma anche alle strategie del management, frutto di previsioni errate e di risultati ancora non sufficienti a garantire l'equilibrio dei conti, in particolare nello sviluppo del digitale. Scelte e strategie di cui l'assemblea chiede totale revisione».



Le giornaliste e i giornalisti di Repubblica, prosegue la nota, «in questi anni hanno dimostrato un grande spirito di sacrificio e un forte legame affettivo con il giornale ma non sono disposti ad essere gli unici a pagare ancora una volta il conto di decisioni spesso non condivise, anzi non di rado contestate dalla redazione stessa». L'assemblea, concludono giornaliste e giornalisti, «affida quindi al Comitato di redazione un pacchetto di cinque giorni di sciopero da utilizzare qualora non arrivassero le risposte richieste prima dell'apertura di una trattativa sulla riduzione dei costi del lavoro, che dovrebbe basarsi su due principi: totale volontarietà delle uscite e reintegro dei numeri redazionali».