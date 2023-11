Il logo del Gruppo Editoriale Athesis (Foto: gruppoathesis.it)

23 Nov 2023

Gruppo Athesis, nasce il Coordinamento dei Cdr dei quattro quotidiani

La decisione è stata presa al termine della riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti sindacali delle testate Il Giornale di Vicenza, L’Arena, Bresciaoggi e della Gazzetta di Mantova.

Il coordinamento dei Cdr de Il Giornale di Vicenza, L’Arena e Bresciaoggi comunica di aver accolto la richiesta di ingresso da parte dei colleghi della Gazzetta di Mantova in quello che a partire da ora si costituisce come “Coordinamento dei Cdr dei quotidiani del gruppo Athesis”.



La decisione è stata presa al termine della riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Cdr delle quattro testate, due venete e due lombarde, con appunto la Gazzetta di Mantova acquisita da Gedi.



Il Coordinamento ha già chiesto all’editore la disponibilità a un incontro per presentare la nuova composizione sindacale e per essere informati sulle prospettive del mutato quadro editoriale, che vede anche l’abbandono del vice direttore con delega al web, Alberto Bollis, che dal prossimo 5 dicembre cesserà la conduzione di Breasciaoggi per affiancare Luca Ubaldeschi, neodirettore responsabile delle sei testate ex Gedi ora Nem. (Da sindacatogiornalistiveneto.it)