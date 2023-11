Un momento dell'assemblea (Foto: usigrai.it)

15 Nov 2023

Rai, l’assemblea dei Cdr: «Preoccupano i conti, programmiamo iniziative sul canone»

I rappresentanti sindacali: «Servono investimenti e non tagli, abbiamo dato mandato all'Usigrai di stabilire un percorso progressivo di proteste fino a un pacchetto di scioperi»

L'assemblea dei cdr e dei fiduciari della Rai riunita a Sacrofano il 14 e 15 novembre 2023 ha espresso «forte preoccupazione per la grave situazione finanziaria in cui versa l'azienda, con un debito crescente aggravato dal taglio del canone».



«Preoccupa, rispetto alla tenuta del bilancio della Rai, il previsto passaggio in fiscalità generale di una quota del canone, eliminata dalla bolletta - si legge nel documento finale -. La scelta infatti rende la Rai dipendente dalle decisioni del governo di turno, che può decidere, di finanziaria in finanziaria, se mantenere o meno il contributo, in palese contraddizione con l'autonomia e l'indipendenza del servizio pubblico, così come indicato dall’Europa».



«L’aggravarsi della situazione economica, che si accompagna al calo di ascolti, determinato dalle scelte di palinsesto, alla diminuzione delle entrate pubblicitarie, è stata ribadita dall'Amministratore delegato Roberto Sergio, che recentemente ha parlato di un piano industriale che a queste condizioni sarà di ristrutturazione - prosegue l'assemblea -. La parola ristrutturazione richiama la riduzione di settori aziendali e quella del perimetro occupazionale, l'impossibilità di fare investimenti e di estendere i diritti a colleghe e colleghi precari che lavorano nelle redazioni dei programmi».



«Del resto si sta già realizzando una progressiva diminuzione degli organici nelle redazioni, il taglio delle risorse per i settori tecnologici e dei budget per le troupe - si legge ancora -. Con un progressivo depotenziamento del ruolo della Rai, particolarmente grave sui territori, dove i cittadini segnalano anche la difficoltà di ricevere il segnale. Serve un deciso stop alle prime utilizzazioni e ai contratti esterni con agenti e società di produzione che stanno logorando le casse della Rai. C'è necessità invece di un piano di investimenti sulle professionalità interne, con nuove selezioni pubbliche e la stabilizzazione dei precari della Fase 2, la formazione e le tecnologie in grado di proiettare la Rai nel prossimo decennio».



«Non è inoltre rinviabile - prosegue il documento - una decisa iniziativa aziendale a tutela del sistema di finanziamento della Rai, messo in crisi dalle decisioni che il governo si appresta a varare con la prossima legge di bilancio».



L'assemblea dei cdr e dei fiduciari «ribadisce la richiesta di una nuova legge di governance che liberi la Rai dall'influenza di partiti e governi e l'urgenza di adottare un sistema di finanziamento del servizio pubblico che garantisca risorse certe e di lunga durata».



L'assemblea dà mandato all'Esecutivo Usigrai «di programmare un percorso progressivo di iniziative di protesta fino a un pacchetto di scioperi, volte alla salvaguardia del servizio pubblico, utilizzando ogni modalità di comunicazione per spiegare le ragioni delle iniziative sindacali alle cittadine e ai cittadini. L'assemblea dà inoltre mandato per una campagna di mobilitazione che si chiamerà: RAI 2027 - Il sindacato per un servizio pubblico delle cittadine e dei cittadini. Una serie di iniziative a livello regionale di cui i cdr e i fiduciari saranno capofila, coinvolgendo le realtà sociali, politiche, culturali e di categoria presenti nei territori per affrontare il tema del ruolo del servizio pubblico e del suo finanziamento anche in vista del rinnovo della concessione che scadrà nel 2027». (Ansa)