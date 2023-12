Le prime pagine degli ultimi numeri di Metro

Metro, l'assemblea: «Editore senza strategie e giornalisti senza stipendio»

I cronisti sono in stato di agitazione permanente: «Proporre una solidarietà all'80% e una "navigazione a vista" significa voler chiudere se non domani, dopodomani».

L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Metro, in stato di agitazione permanente «dopo l'annuncio unilaterale dell'editore di voler procedere ad un insostenibile aggravio della solidarietà dal 50 all'80%, stigmatizza il grave ritardo nel pagamento degli stipendi del mese di novembre 2023, senza alcuna comunicazione o preavviso da parte dell'azienda e come già accaduto in più occasioni durante l'anno, in violazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico e degli obblighi connessi alla vigenza degli ammortizzatori sociali, con ricorso a fondi pubblici. L'assemblea ha poi preso atto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso editore (al di fuori dei canali di confronto sindacale) secondo le quali per Metro "non c'è un piano di dismissione, ma un piano di resilienza importante" e "la finalità editoriale è quella di continuare per almeno altri 23 anni, non di chiudere domani"», si legge in una nota.



«Il termine "resilienza", tanto di moda - prosegue la nota dell'assemblea dei giornalisti di Metro - nel contesto imprenditoriale è riferito ad aziende in grado di cogliere le opportunità anche nelle situazioni negative e rafforzandosi grazie alla risoluzione dei problemi. Peccato che nel nostro caso i problemi (dal vuoto di idee e investimenti sul quotidiano cartaceo all'aleatoria presenza sul web) non siano stati neanche lontanamente affrontati, men che meno risolti; mentre le misure prospettate - che renderebbero impossibile garantire la dovuta qualità informativa e porterebbero a salari indegni - non sono certo "opportunità" né per chi scrive, né per chi legge Metro».



«Proporre una solidarietà all'80% e una "navigazione a vista", continuando solo ad accompagnare il declino della testata e senza alcuna strategia a lungo termine, significa voler chiudere se non domani, dopodomani. Quanto alle lacrime di coccodrillo dell'editore sul paradossale e proditorio "scippo" subito ad opera del suo predecessore dei remunerativi numeri speciali "cloni" di Metro - un impoverimento ben noto e accettato al momento dell'acquisizione dell'azienda nel 2020 - appaiono ora pretestuose e fuori luogo», conclude la nota. (Adnkronos, 12 dicembre 2023)