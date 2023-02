Il PalaCongressi di Riccione

13 Feb 2023

Riccione, al via martedì 14 febbraio il 29° Congresso della stampa italiana

Tutto pronto al PalaCongressi per la tre giorni di lavori. Vi partecipano 312 delegati chiamati ad eleggere il nuovo segretario generale della Fnsi e gli organismi dirigenti del sindacato. Fra gli ospiti attesi: il ministro Sangiuliano, il viceministro Sisto, il sottosegretario Barachini. Diretta streaming su 29congressofnsi.it e radioradicale.it.

Al via martedì 14 febbraio 2023, a Riccione, il 29° Congresso nazionale della Stampa italiana. Vi partecipano 312 delegati provenienti da tutta Italia chiamati ad eleggere il nuovo segretario generale della Fnsi e gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti.



"Informazione e democrazia. La mediamorfosi e il lavoro giornalistico", il titolo scelto per le assise. Al centro della riflessione i temi che caratterizzeranno i prossimi anni del settore dell'informazione fra vecchie criticità ancora irrisolte e nuove sfide, come la lotta al precariato e per la qualità del lavoro giornalistico, il contrasto alle querele temerarie e alle intimidazioni ai cronisti, l'impatto delle nuove tecnologie digitali e delle più recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale sulla professione e sul diritto dei cittadini ad essere informati.



Fra gli ospiti attesi al Palacongressi di Riccione anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto; il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini; il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini; l'onorevole Andrea Orlando; il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti; il coordinatore di Aeranti-Corallo, Marco Rossignoli; il presidente di Anso, Marco Giovannelli; la vicepresidente di Fisc, Chiara Genisio; esponenti di tutti i partiti politici e di Cgil, Cisl e Uil. Porterà i saluti del Comune di Riccione la sindaca Daniela Angelini.



Il Congresso si chiuderà giovedì 16 febbraio con l'elezione del segretario generale, del presidente e del nuovo Consiglio nazionale della Fnsi.



Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto, in streaming su 29congressofnsi.it, sul canale YouTube della Federazione nazionale della Stampa italiana e sul sito web di Radio Radicale.