La locandina del 29° Congresso Fnsi (particolare)

07 Feb 2023

'Informazione è democrazia', dal 14 al 16 febbraio a Riccione il 29° Congresso Fnsi

Tutto pronto nella città romagnola per accogliere i 312 delegati delle 20 Associazioni regionali di Stampa chiamati ad eleggere il nuovo segretario generale e rinnovare gli organi del sindacato dei giornalisti italiani.

Si terrà a Riccione da martedì 14 a giovedì 16 febbraio 2023, il 29° Congresso della Federazione nazionale della Stampa italiana. I lavori saranno ospitati negli spazi del PalaCongressi della città romagnola. Vi parteciperanno 312 giornalisti delegati dalle Associazioni di Stampa di tutte le regioni italiane che dovranno eleggere il nuovo segretario generale della Fnsi e rinnovare gli organi del sindacato dei giornalisti italiani.



"Informazione è democrazia. La mediamorfosi e il lavoro giornalistico", il titolo scelto per il Congresso che avrà numerosi spazi di confronto e dibattito sul momento che sta vivendo il panorama giornalistico del Paese, in profonda trasformazione e alle prese con una pesante crisi dell'editoria, il precariato dilagante, le nuove sfide per il futuro della professione - tra cui l'intelligenza artificiale - e i continui attacchi alla libertà di stampa.



Tutti questi temi saranno affrontati nel corso di un dibattito che vedrà la partecipazione, fra gli altri, del ministro Gennaro Sangiuliano, in rappresentanza della presidenza del Consiglio, del senatore Alberto Barachini, sottosegretario all'Informazione e all'Editoria, di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, di rappresentanti di tutte le forze politiche e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Porterà i saluti del Comune di Riccione la sindaca Daniela Angelini.



«Ospitare il congresso a Riccione è una grande soddisfazione per i giornalisti dell'Emilia Romagna – dice il presidente Aser Matteo Naccari – perché è una regione molto presente nel panorama dell'informazione italiana sia dal punto di vista dei gruppi editoriali, sia per numero di giornalisti attivi sul territorio. È importante che vengano lanciati messaggi sul futuro della professione proprio dall'Emilia Romagna».



Il Congresso è sostenuto da Apt Servizi Emilia Romagna e vanta la collaborazione di Casagit Salute, Crédit Agricole, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Barilla, Segafredo, Conserve Italia, Vodafone, Il Poggiarello, Ferretti Group, Confagricoltura, Barabino& Partners, Leardini Group e ExportUsa.



Sarà possibile seguire i lavori del Congresso anche collegandosi al sito web www.29congressofnsi.it.