03 Gen 2023

29° Congresso Fnsi, eletti i delegati del Sindacato Giornalisti della Calabria

Sette i professionali e tre i collaboratori che rappresenteranno gli iscritti all'Assostampa nel corso dei lavori in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.

Eletti i dieci delegati calabresi al 29° Congresso della Federazione nazionale della Stampa italiana che si svolgerà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Sono tutti della componente sindacale Stampa Libera e Indipendente: tra i professionali, 6 su 7 eletti nella lista “Stampa Libera e Indipendente” e 1 nella lista “Stampa Libera – Giornalisti per il Giornalismo”; tra i collaboratori, tutti e tre della lista “Stampa Libera e Indipendente”.



Le operazioni di voto, riferisce l’Assostampa regionale, si sono svolte nell’arco di cinque giornate, tre online e due in presenza al seggio, nella sede del Sindacato Giornalisti della Calabria. Dei 438 aventi diritto (304 professionali e 133 collaboratori) si sono recati alle urne in 184 (127 professionali, pari al 41,77%; 57 collaboratori, pari al 42,86%).



Tra i professionali risultano eletti Santa Giannazzo (93 preferenze), Andrea Musmeci (82), Antonietta Catanese (70), Rocco Musolino (61), Giuseppe Toscano (50) e Ylenia Musolino (48) per la lista “Stampa Libera e Indipendente” (voti totali 106, pari al 88,33%); Serafina Morelli (13 preferenze) per la lista “Stampa Libera – Giornalisti per il Giornalismo” (voti totali 14, pari all’11,67%).



Tutti della lista unica “Stampa Libera e Indipendente” (56 voti in totale) i delegati collaboratori: Anna Russo (31 preferenze), Antonella Giordano (25) e Maurizio Gangemi (13).