La home page di rileggiamolarticolo34.it

27 Ott 2021

'Rileggiamo l'articolo 34 della Costituzione', il 28 ottobre premiazione del concorso di Articolo 21

Prime classificate ex aequo due scuole del Mezzogiorno: il Liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova (RC) e l'Istituto Tecnico Carlo Gemmellaro di Catania. Appuntamento alle 15 nella sala Aldo Moro del ministero dell’Istruzione e online con, fra gli altri, il ministro Bianchi e il professor Zagrebelsky.

Giovedì 28 ottobre, alle 15, nella sala Aldo Moro del ministero dell’Istruzione, si terrà la premiazione dei vincitori e dei finalisti del concorso “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione” con la partecipazione del ministro Patrizio Bianchi e del professor Gustavo Zagrebelsky.



Promosso dal MI e dall’associazione Articolo 21, in collaborazione con la Rai, la Fnsi e altre istituzioni, il concorso ha visto la partecipazione di 179 squadre di studenti di istituti superiori di 62 province di 19 regioni: alcune migliaia di giovani che, lavorando collegialmente, si sono interrogati sullo stato di salute della scuola italiana alla luce dei dati emersi dal rapporto Ocse 2019 sull’apprendimento dei giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo: un quadro preoccupante che ha messo in luce diseguaglianze tra Nord e Sud, ricchi e poveri, ragazzi e ragazze, ma anche una diffusa difficoltà nella scrittura e nella comprensione dei testi scritti.



Negli elaborati gli studenti, assistiti dai docenti, si sono interrogati sulle criticità della scuola: modello organizzativo, metodi di insegnamento, spazi educativi e sul monotono alternarsi di lezioni-interrogazioni che penalizza il dialogo, il confronto e l’approfondimento. Soprattutto si sono chiesti: è possibile un modo diverso di fare scuola e di vivere la scuola?

Nel rispondere a questa domanda, hanno potuto giovarsi delle riflessioni e delle testimonianze di alcuni autorevoli membri della giuria con cui hanno dialogato nel corso di vivaci webinar. Tra questi, Lucio Russo, Gino Roncaglia, Roberto Zaccaria e Gustavo Zagrebelsky.



Gli studenti hanno raccolto le loro riflessioni in un breve elaborato. A seguito di una prima selezione, sono state indicate le 20 squadre che hanno avuto accesso alla finale del concorso. Tra queste, la giuria ha attribuito il maggior numero di consensi, a pari merito, a due scuole del Mezzogiorno: il Liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova (RC) e l’Istituto Tecnico Carlo Gemmellaro di Catania. Alle detenute Rom del Carcere Circondariale femminile di Rebibbia, la giuria ha assegnato una Menzione speciale per il valore che attribuiscono all’istruzione dei propri figli. (Da: articolo21.org)



MULTIMEDIA

Sarà possibile seguire la premiazione in diretta streaming a questo link e di seguito.