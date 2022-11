La copertina di 'Santità faccia finta di pregare. Racconti di un inviato' di Giorgio Moscatelli

03 Nov 2022

'Santità faccia finta di pregare', in Fondazione Murialdi la presentazione del libro di Giorgio Moscatelli

Si confronteranno con l'autore Rita Mattei, Giuseppe Giulietti, Valter Vecellio. Modererà l'incontro Giancarlo Tartaglia. Appuntamento lunedì 7 novembre 2022, alle 17, nella sede di via Augusto Valenziani a Roma.

Lunedì 7 novembre 2022, alle 17, nella sede della Fondazione sul giornalismo "Paolo Murialdi", in via Augusto Valenziani 10/12 a Roma, presentazione del libro di Giorgio Moscatelli "Santità faccia finta di pregare. Racconti di un inviato" (A&B Editrice).



Ne parleranno con l'autore Rita Mattei, Giuseppe Giulietti, Valter Vecellio. Modererà l'incontro Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione.



Nel volume Moscatelli ripercorre momenti della sua vita che hanno incrociato gli eventi più significativi della Storia degli ultimi quarant'anni. Con toni lievi, con ironia e autoironia, racconta situazioni drammatiche o emozionanti vissute da inviato speciale dei telegiornali della Rai.



Attraverso l'obiettivo della telecamera, l'autore parla del terremoto dell'Irpinia, del suo avventuroso viaggio aereo in Angola, dell'importanza del calcio italiano in una Beirut semidistrutta dai bombardamenti, dei momenti bizzarri con Papa Paolo VI, della terribile siccità che ha mietuto migliaia di vittime in Etiopia.



Una collezione di storie che spazia dalla Berlino dei giorni in cui cadde il muro a Saigon, dalla Siberia alla tragedia di Chernobyl, dal suono lamentoso delle sirene d'allarme durante la guerra del Golfo alla felicità tra la popolazione alla liberazione di Kuwait City, dall'angoscia per due fidanzati uccisi dai cecchini a Sarajevo al ricordo di un curioso incontro sul fiume Giordano.