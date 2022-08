'Il confine tra informazione e pubblicità', ricerca di Fondazione Murialdi e Sapienza (Foto: @corissapienza)

03 Ago 2022

'Quale confine tra informazione e pubblicità?', una ricerca di Fondazione Murialdi e la Sapienza

La Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi e l'Osservatorio Mediamonitor Politica del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'università Sapienza di Roma promuovono una ricerca su tema rapporto tra informazione e pubblicità nel giornalismo contemporaneo.



Tante le domande sul tavolo: esiste ancora un "muro" tra la redazione e il comparto marketing? Che ruolo svolgono gli inserti dedicati a moda, gusto, viaggi? Che ruolo ha il brand journalism nel panorama contemporaneo dell'informazione? Come si configura il rapporto tra informazione e pubblicità nell'ambiente social?



In un momento di profonda trasformazione del sistema dell'informazione, indagare un tema delicato come il rapporto tra le nuove forme di giornalismo e le mille sfaccettature della pubblicità diventa un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro della professione.



La compilazione del questionario richiede 15-20 minuti. I dati saranno trattati in maniera aggregata e comunque in forma anonima. Chi vuole può partecipare alla ricerca compilando il questionario disponibile a questo link.