La sede di Unimol a Campobasso (Foto: Tgr Molise)

04 Apr 2022

Fondazione Murialdi, nuova partnership con l'Università degli Studi del Molise

In base all'intesa sarà possibile concordare la realizzazione e l'organizzazione di eventi, seminari, workshop di comune interesse, attività di promozione di tesi di laurea nei settori della storia del giornalismo, della scrittura giornalistica e del newsmaking, del giornalismo online.

La presidente della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, Marina Macelloni e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise, professor Luca Brunese, hanno sottoscritto una convenzione quadro che prevede la reciproca collaborazione per sviluppare forme di attività di promozione di tesi di laurea nel settore della storia del giornalismo, della scrittura giornalistica e del newsmaking, del giornalismo online.



In base all'intesa siglata - rende noto la Fondazione - sarà possibile concordare con l'Ateneo la realizzazione e l'organizzazione di eventi, seminari, workshop di comune interesse, individuando le strutture didattiche e scientifiche da impiegare.



Nell'ambito della convenzione, la Fondazione Murialdi si è impegnata a prestare il proprio contributo tecnico e scientifico, mettendo a disposizione dei laureandi dell'Università degli Studi del Molise il proprio archivio cartaceo e il supporto di giornalisti specializzati che offriranno un orientamento alla ricerca e un contributo all'interpretazione dei dati che ne risulteranno.



Il referente per l'Ateneo molisano è il professor Lorenzo Scillitani.