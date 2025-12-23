CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il logo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Associazioni 12 Gen 2026

Sga: «Irregolare il bando dell'Ente Parco Gran Sasso Laga. Per mansioni da ufficio stampa non prevede iscrizione all'Odg»

Il sindacato abruzzese: «La Pa ha il dovere di tutelare un'informazione corretta, verificabile e affidabile: questo passa anche dal rispetto delle professionalità che se ne fanno carico».

«Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi segnala una criticità rilevante nel bando di concorso pubblico dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per un posto a tempo pieno e indeterminato di “Funzionario Specialista della Comunicazione” (Area dei Funzionari, ex categoria C1 – Comparto Funzioni Centrali). Nonostante il profilo professionale preveda attività proprie dell’ufficio stampa – produzione di contenuti informativi, rapporti con i media, gestione della comunicazione istituzionale – tra i requisiti obbligatori non compare l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti». Lo denuncia il sindacato regionale in una nota diffusa lunedì 12 gennaio 2026.

Sga prosegue: «Si tratta di un’omissione grave: la legge stabilisce che le funzioni di informazione verso l’esterno, tipiche degli uffici stampa, debbano essere svolte da professionisti dotati dei requisiti ordinistici e delle relative responsabilità deontologiche. Ignorare questo principio significa indebolire la qualità dell’informazione pubblica e spalancare la porta a profili non qualificati per una funzione che impatta direttamente sulla trasparenza e sulla credibilità dell’ente».

Per queste ragioni, il Sindacato Giornalisti Abruzzesi chiede «l’annullamento del bando e la sua immediata riformulazione, affinché: l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (professionisti o pubblicisti) sia inserita tra i requisiti di ammissione per un ruolo che comprende attività giornalistiche a tutti gli effetti; il nuovo testo chiarisca in modo inequivocabile le competenze richieste, garantendo la corretta professionale copertura delle funzioni informative dell’Ente. Con riserva di impugnazione del bando stesso. La pubblica amministrazione – conclude Sga - ha il dovere di tutelare un’informazione corretta, verificabile e affidabile: questo passa anche dal rispetto delle professionalità che se ne fanno carico». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
10 Gen 2026
Catania, Schifani in visita a Sant'Egidio. Protesta Assostampa Sicilia: «Giornalisti esclusi»
Associazioni
03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
Associazioni
23 Dic 2025
«Una stampa libera e forte è di stimolo a chi ricopre incarichi pubblici». Sgv e Odg incontrano il presidente del Veneto
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Anniversario05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Lutto02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits