Il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci, durante il Congresso Fnsi a Riccione

16 Gen 2025

Siena, Ast: «Prendiamo atto delle precisazioni della sindaca»

La prima cittadina, Nicoletta Fabio, aveva assicurato: «Nessuna preclusione per la partecipazione dei giornalisti alle sedute delle Commissioni, che, come da Regolamento, sono pubbliche».

Dopo l’allarme lanciato lunedì 13 gennaio 2025 dall’Associazione Stampa Toscana attraverso un comunicato stampa in cui veniva espressa «profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nel Comune di Siena, dove emergono misure che limitano in modo inaccettabile la libertà di informazione», con la subordinazione della partecipazione dei giornalisti alle sedute delle commissioni consiliari «a un'autorizzazione preventiva da parte del Presidente della commissione», nella giornata di martedì 14 gennaio è arrivata la replica della prima cittadina di Siena, Nicoletta Fabio: «Nessuna preclusione per la partecipazione dei giornalisti alle sedute delle Commissioni, che, come da Regolamento, sono pubbliche. È una polemica senza alcun fondamento».



La sindaca poi ha specificato: «Mi si sollecita una presa di posizione su una bozza di documento che era al vaglio dei capigruppo e dei consiglieri comunali, della quale sono venuta a conoscenza solo dopo lo scatenarsi di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Essendo una bozza, infatti, si tratta di un documento senza alcun valore specifico, sul quale i consiglieri stessi devono ancora esprimersi».



Mercoledì 15 gennaio il sindacato regionale, in una nota «prende atto del comunicato diffuso dalla sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, che garantisce la libera partecipazione dei giornalisti alle sedute delle commissioni consiliari. La sindaca parla di "una bozza di regolamento" che non avrà attuazione. Anche Ast, nella sua nota, aveva fatto riferimento a una "bozza". La novità sta nel fatto che, come scrive Nicoletta Fabio, "si tratta di un documento senza valore"».



Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana «registrano la precisazione, ma resteranno comunque vigili sul rispetto della libertà di stampa nelle amministrazioni pubbliche e non solo».