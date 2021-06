Una recente riunione del direttivo del Sindacato giornalisti Veneto (Foto: @VenetoStampa)

07 Giu 2021

Sindacato giornalisti Veneto, eletti i delegati all'Assemblea regionale del 17 giugno

«Più che raddoppiata la partecipazione rispetto al 2017, favorita certo dalla modalità online, ma anche dalla consapevolezza che in questo momento di grossa difficoltà per la categoria è importante esserci», si legge sul sito web dell'Assostampa. Rinnovati i vertici delle Associazioni provinciali.

Eletti i 67 delegati che parteciperanno all'Assemblea regionale del Sindacato giornalisti Veneto convocata per l'elezione del nuovo segretario regionale e il rinnovo degli organismi statutari dell'Assostampa. L'appuntamento è per giovedì 17 giugno a Mestre. «Più che raddoppiata, dal 21,95% al 46,55%, la partecipazione al voto rispetto all'ultimo mandato del 2017, favorita certo – si legge sul sito web del sindacato regionale – dalla modalità online, ma anche dalla consapevolezza che in questo momento di grossa difficoltà per la categoria è importante esserci e dare piena rappresentanza alla grande squadra Sgv».



Questi i giornalisti e le giornaliste con diritto di voto alla prossima Assemblea del sindacato regionale:



Daniela Bruna Adami, Monica Andolfatto, Alberto Andrioli, Alessio Antonini, Sara Barovier, Fiammetta Benetton, Tiziana Bolognani, Ines Brentan, Valentina Burati, Lucio Bussi, Giulia Cananzi, Daniele Carlon, Elena Chemello, Mitia Chiarin, Nicola Chiarini, Paolo Colombatti, Massimiliano Cortivo, Giovanni D'Alessio, Sara Dainese, Marco D'Incà, Paolo Dal Ben , Daniele Dalvit, Giuliano Doro, Stefano Edel, Fulvio Fenzo, Alessandro Foroni, Michele Fullin, Mauro Gentile, Luca Gigli, Mirella Gobbi Sprocagnocchi, Nicola Gobbo, Luigi Grimaldi, Matteo Guarda, Massimo Lenza, Cristina Marchesi, Andrea Mason, Lorella Miliani, Matteo Mohorovicich, Tommaso Moretto, Diego Neri, Antonino Padovese, Maurizio Paglialunga, Lina Paronetto, Elisa Pasetto, Mauro Pertile, Angiola Petronio, Livio Piccin, Roberto Reale, Maurizio Romanato, Pietro Ruo, Nicola Salvagnin, Elisa Santucci, Daniela Sitzia, Angelo Squizzato, Nicola Stievano, Ilario Tancon, Efrem Tassinato, Giulio Todescan, Ivano Tolettini, Alessandra Vaccari, Erminio Vanin, Riccardo Verzè, Giorgio Vincenzi, Andrea Filippo Zambenedetti, Sergio Zanellato, Massimo Zennaro, Raffaello Zordan.



Rinnovati anche i vertici delle Assostampa provinciali bellunese, padovana, polesana, trevigiana, veneziana, veronese e vicentina.