La prima pagina del Sole 24 Ore del 18 ottobre 2025

18 Ott 2025

Sole 24 Ore in edicola nonostante lo sciopero, Fnsi: «Un’offesa alla storia del giornale»

La segretaria generale Alessandra Costante: «Penso che neppure la presidente del Consiglio avrebbe voluto vedere la sua intervista uscire in un'edizione del quotidiano che fa carta straccia di tutti i fondamentali dell'informazione libera e democratica». Il Cdr: «Dalla direzione grave azione anti-sindacale». A sostegno dei colleghi anche l’Usigrai e i Comitati di redazione de La Sicilia e Repubblica. Il presidente della Federazione della Stampa, Vittorio di Trapani: «Da direttore ed editore atteggiamento che richiama i padroni anni '50, quelli pre-Statuto dei lavoratori».

Oggi, sabato 18 ottobre 2025, il Sole 24 ore è in edicola con sole 20 pagine, quasi tutte "fredde" e con un'intervista alla premier Giorgia Meloni fatta da una giornalista esterna. Un giornale realizzato senza la redazione, che ieri ha proclamato all'unanimità uno sciopero proprio perché l'intervista a Meloni è stata decisa improvvisamente dalla direzione, a scapito di colleghi interni che erano andati alla conferenza stampa di Palazzo Chigi sulla manovra. Il Cdr e la redazione hanno stigmatizzato la deriva che vede gli intervistati scegliersi gli intervistatori.



La Federazione nazionale della Stampa, l'Associazione Lombarda dei giornalisti e l’Associazione Stampa Romana sono a fianco dei colleghi del Sole 24 Ore e ribadiscono che fare uscire il quotidiano malgrado lo sciopero compatto della redazione è un atto grave e inaccettabile. Oggi, la battaglia dei giornalisti del Sole 24 Ore è una battaglia di tutti in difesa del giornalismo. Editori e direttori non possono usare i giornalisti a loro piacimento, scavalcandoli quando il diktat è utilizzare un intervistatore gradito.



«L'edizione del Sole 24 ore in edicola oggi nonostante lo sciopero proclamato dalla redazione – commenta Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi - scrive una pagina nera nella storia di uno dei quotidiani più importanti del Paese. Non solo: infanga e sminuisce l'altissima professionalità dei colleghi che ci lavorano. Lo sciopero indetto dal Cdr è a difesa della dignità del giornalismo professionale, della qualità dell'informazione e della sua indipendenza. Penso – conclude Costante - che neppure la presidente del Consiglio avrebbe voluto vedere la sua intervista uscire in un'edizione del Sole che fa carta straccia di tutti i fondamentali dell'informazione libera e democratica».



Sulla questione è intervenuto anche il Cdr del Sole 24 Ore con una nota pubblicata in apertura del sito del giornale, in cui si ricorda che oggi il sito web non sarà aggiornato e per le 16 è convocata una nuova assemblea dei giornalisti: «Le giornaliste e i giornalisti del Sole 24 Ore sono in sciopero e denunciano la grave azione anti-sindacale compiuta dalla direzione che ha comunque fatto uscire in edicola il quotidiano, seppure in forma ridotta, in opposizione a quanto deliberato all'unanimità dall'assemblea».



Il Cdr prosegue: «L'agitazione interviene a tutela delle professionalità della redazione. Venerdì 17 ottobre, giorno di approvazione della legge di bilancio in Consiglio dei ministri, infatti, è improvvisamente comparsa sulle pagine del giornale un'intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni scritta da una collaboratrice esterna. Vicenda che si era già verificata in passato e che avevamo stigmatizzato con uno sciopero delle firme. Episodi analoghi, in altri campi, accadono anche con altri interlocutori. In questo modo - conclude la nota - si approda a una deriva distopica nella quale gli intervistati si scelgono gli intervistatori con il beneplacito del direttore».



Il Cdr del quotidiano "La Sicilia" in una nota esprime «massima solidarietà nei confronti dei colleghi del "Sole24ore", in sciopero per l'esternalizzazione di servizi importanti come l'intervista alla premier Meloni, pubblicata oggi in un'edizione del quotidiano a foliazione ridotta poiché priva dei contenuti prodotti dalla redazione. Si tratta di un episodio grave, favorito da figure che non hanno mostrato rispetto per la legittima protesta dei giornalisti e che costituisce precedente pericoloso in un momento in cui la categoria è sotto attacco e chi fa informazione libera finisce drammaticamente nel mirino».



Solidarietà alla rappresentanza sindacale e ai colleghi del Sole 24 Ore anche dal Comitato di redazione di Repubblica, e dai fiduciari dei settori: «Quello che sta avvenendo nel loro giornale dovrebbe preoccupare profondamente chiunque abbia a cuore il buon funzionamento dei quotidiani, del mondo dell’informazione in generale e, allargando lo sguardo, il rispetto dei diritti e della democrazia sui luoghi di lavoro. Il potente di turno - in questo caso la presidente del Consiglio - che ancora una volta delegittima i giornalisti che cercano le notizie per scegliersi l’intervistatrice evidentemente più comoda, collaboratrice esterna. Direttori di testate già sfiduciati che ritengono ammissibile tutto questo e anzi, di fronte alle rimostranze di un intero corpo redazionale scelgono una seconda e gravissima delegittimazione: quella del Cdr e dello sciopero. Editori che preferiscono, come ormai da prassi, privilegiare il pugno duro rispetto all’ascolto di chi ogni giorno materializza un prodotto di qualità».



Il Cdr sottolinea: «Notiamo quindi con sempre maggiore inquietudine come anche nel nostro settore stiano saltando le regole del rispetto reciproco dei ruoli e delle prerogative di ognuno: vedere un giornale che va comunque in edicola grazie all’aggiramento dello sciopero da parte di sole cinque persone - “giornalisti” come noi - è uno schiaffo alla categoria ma anche alle lettrici e ai lettori. In gioco – concludono i rappresentanti dei giornalisti di Repubblica - c’è molto di più di una protesta sindacale ma la possibilità di tutte e tutti noi di far sentire la nostra voce, di essere insomma dei cittadini e non dei sudditi di qualcuno. Un giornalismo di sudditi non serve alla società, ma solo ai potenti».



Anche l’Usigrai ha preso posizione sulla vicenda con un comunicato: «Oggi il Sole 24 Ore è in edicola nonostante lo sciopero della redazione proclamato dal Cdr contro la decisione di affidare ad una collaboratrice esterna, sempre la stessa per la seconda volta, l'intervista alla presidente del Consiglio sulla manovra economica. Una protesta che sosteniamo perché tutela colleghe e colleghi dalla delegittimazione della redazione sui temi propri del quotidiano economico».



I rappresentanti sindacali dei giornalisti del servizio pubblico concludono: «La decisione del direttore di far uscire oggi in edicola il giornale nonostante lo sciopero è da contestare con forza: non si può accettare la sostituzione delle professionalità interne con collaboratori. Sull'intervista alla presidente del Consiglio si avvalora inoltre l'idea che sia l'intervistata a scegliersi chi fa le domande: la comunicazione che prende il posto dell'informazione, cioè la fine del giornalismo».



Con un post su Facebook, il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani definisce la decisione del direttore del Sole 24 Ore – d’accordo con l’editore – di mandare comunque in edicola il giornale «un atteggiamento antisindacale, che richiama i padroni anni '50, quelli pre-Statuto dei lavoratori». (anc)