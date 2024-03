Stress da lavoro fra i giornalisti, indagine di Casagit Salute e Ordine degli psicologi

22 Mar 2024

Da lunedì 25 marzo, i colleghi potranno contribuire al progetto compilando online, in forma anonima, un questionario utile per una lettura e una analisi scientificamente validata.

Si avvia alla fase finale il progetto avviato dall'Osservatorio Casagit sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e curato da Andrea Artizzu, Giorgio Pacifici e Tiziana Sapienza: una indagine conoscitiva e informativa su scala nazionale realizzata in collaborazione con l'Ordine degli psicologi.



Da lunedì 25 marzo 2024, i colleghi potranno contribuire compilando online, in forma anonima, un questionario elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi per una lettura e una analisi scientificamente validata dei livelli di stress da lavoro correlato nelle redazioni giornalistiche, «strumento utile e necessario per una successiva messa a punto di proposte da condividere con i cdr, gli enti di categoria e gli editori», rileva Gianfranco Giuliani, presidente di Casagit Salute.



Le risposte alle domande non richiederanno più di quindici minuti e potranno essere formulate con semplici clic attraverso più canali: l'app Casagit Salute, l'area riservata del sito istituzionale e un link dedicato che verrà inviato il 26 aprile con un messaggio di posta elettronica.



Il progetto si è articolato in tre fasi. La prima si è concretizzata nella costituzione di un "comitato scientifico e di progetto" formato dai giornalisti dell'Osservatorio e da un team di esperti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi. La seconda è stata l'organizzazione di tre Focus Group su salute e professione, organizzati per aree geografiche omogenee.



È stata inoltre sottoscritta una convenzione grazie alla quale più di 1700 psicologi in Italia offrono oggi una scontistica sulle prestazioni erogate ai soci di Casagit Salute e ai loro familiari.



Ora l'indagine si estende a tutti i giornalisti che lavorano all'interno delle redazioni. Il questionario resterà disponibile per cinque settimane, fino al 30 aprile.



(Credit foto: katemangostar su Freepik)