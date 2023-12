Casagit Salute, per gli iscritti disponibile anche una app

05 Dic 2023

È possibile scaricare il nuovo strumento dal 5 dicembre 2023 sia nello store Android che iOS.

È disponibile dal 5 dicembre 2023, sia nello store Android che iOS, la app di Casagit Salute: lo annuncia la Cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti italiani sul suo sito web.



«La app non sostituisce, ma si aggiunge agli strumenti che i soci e i loro famigliari hanno a disposizione per interagire con Casagit – sottolinea il presidente della Cassa, Gianfranco Giuliani -. Uno strumento in più, quindi, sia per gli attuali iscritti, l’80% dei quali già oggi utilizza il formato digitale di invio delle pratiche e delle comunicazioni, sia a servizio dei nuovi piani di sviluppo. Ovviamente restano sempre disponibili le alternative: tutti gli altri canali analogici e cartacei».



È possibile accedere alla app con le stesse credenziali personali della propria area riservata operativa sul sito web. Tramite app si possono inviare le richieste di rimborso (grazie alla possibilità di fotografare la documentazione direttamente con il cellulare), consultare lo stato delle pratiche e visualizzare la Casagit Card sia del titolare che dei familiari.