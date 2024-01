Teramo, morta Patrizia Lombardi. Il cordoglio di Sga

07 Gen 2024

Teramo, morta Patrizia Lombardi. Il cordoglio del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

«Penna eccellente, cultura profonda e passione per questo mestiere, ha portato avanti il suo lavoro come una sorta di missione, sempre da precaria e senza mai mollare», ricorda l'Assostampa.

Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi esprime «profondo cordoglio» per la scomparsa della collega Patrizia Lombardi. «Penna eccellente, cultura profonda e passione per questo mestiere, Patrizia - ricorda l'Assostampa - ha lavorato per moltissimi anni con più testate abruzzesi. Vincitrice di premi giornalistici grazie all'arguta capacità di raccontare i diversi momenti, politici, culturali, sociali, della sua città, Teramo, ha portato avanti il suo lavoro come una sorta di missione, sempre da precaria e senza mai mollare, nonostante le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare. Alla sua famiglia l'abbraccio affettuoso dei colleghi».