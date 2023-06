Terni, Asu: «Forte preoccupazione per lo scontro tra il sindaco e un addetto stampa»

27 Giu 2023

«Un episodio - rileva il sindacato regionale - che si cala in un clima di tensione crescente fra Comune e stampa, segnalato da tempo dai colleghi e che rischia di esacerbarsi».

Assostampa Umbria esprime «forte preoccupazione per l'episodio che questa mattina (martedì 27 giugno 2023, ndr) a Terni ha visto protagonisti il sindaco e uno degli addetti stampa del Comune, Gianluca Diamanti. Un episodio - rileva il sindacato regionale - che si cala in un clima di tensione crescente fra Comune e stampa, segnalato da tempo dai colleghi e che rischia di esacerbarsi».



Asu auspica che «si faccia chiarezza sull'accaduto e soprattutto ci si impegni per ricostituire un clima sereno e rispettoso fra istituzioni e organi di stampa e che atteggiamenti di questo tipo, inaccettabili da parte di chi ricopre ruoli istituzionali di primo piano, non abbiano a ripetersi».