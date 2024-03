Il logo del Tgr Calabria (Foto: rainews.it)

13 Mar 2024

Tgr Calabria, Ussi: «Ricomposta la vicenda che ha coinvolto Antonio Lopez»

L’Unione stampa sportiva italiana: «Le polemiche sorte dopo il derby Cosenza-Catanzaro e i commenti per gli incidenti post partita sono state sigillate con azione comune».

«Dopo alcuni giorni di tensione è stata ricomposta come era logico la vicenda che ha coinvolto il consigliere nazionale Ussi, Antonio Lopez, da anni apprezzatissimo collega della sede regionale della Rai Calabria, voce e volto di trasparente correttezza ed imparzialità». Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito web dell’Ussi mercoledì 13 marzo 2024.



«Le polemiche sorte dopo il derby – prosegue la nota - e i commenti per gli incidenti post partita Cosenza-Catanzaro sono state sigillate con azione comune e ora le posizioni sono state spostate in un campo largo che nulla ha a che vedere con la cronaca sportiva, quanto la presenza sul territorio della Rai. La presenza di Antonio in postazione radio per “Tutto il calcio minuto per minuto” ha avuto un valore ancora più simbolico considerando che in cabina con lui c’era il bravissimo capo redattore di Rai Calabria Riccardo Giacoia, non solo figlio d’arte, ma discendente di un cantore dello sport e di quello calabrese in particolare come Emanuele, indimenticata voce e straordinario professionista. Ci è stato rivolto l’invito a non alimentare magari involontariamente con posizioni ufficiali alla vigilia di Catanzaro-Reggiana esponendo ancor più il collega al fuoco dei vari canali social. È però adesso l’occasione per evidenziare il tempestivo Intervento anche in questo caso non platealmente ma concretamente del presidente di Lega B, Mauro Balata, col conforto dell’ufficio media della stessa Lega e le parole del presidente della società società Catanzaro votate al percorso di allontanamento dell’attenzione e della tensione verso Antonio Lopez. Interventi che sono stati preziosi».



Il comunicato si chiude specificando che Ussi nazionale, «in ovvia sinergia con il gruppo calabrese della Unione stampa sportiva italiana, rinnova il proprio sostegno e apprezzamento ad Antonio Lopez, ritenendo la sua vicenda simbolica per poter affermare ancora una volta i valori che ispirano ogni giornalista professionista che ama il proprio lavoro e racconta con lucidità lo sport che è materia più esposta agli umori e alle passioni».