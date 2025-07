L'aula di palazzo Madama (Foto: @SenatoStampa)

22 Lug 2025

Riforma della Rai, si insedia al Senato il comitato ristretto

Ne fanno parte, oltre ai relatori - il presidente Claudio Fazzone e Roberto Rosso di Forza Italia - Giorgio Maria Bergesio (Lega), Peppe De Cristofaro (Misto), Aurora Floridia (Autonomie), Barbara Floridia, presidente della Vigilanza (M5s), Silvia Fregolent (Iv), Mariastella Gelmini (Nm), Antonio Nicita (Pd) e Raffaele Speranzon (FdI).

Si è insediato in commissione Lavori Pubblici al Senato il comitato ristretto chiamato a redigere un testo unificato sulla riforma della Rai. Ne fanno parte, oltre ai relatori - il presidente Claudio Fazzone e Roberto Rosso di Forza Italia - anche Giorgio Maria Bergesio (Lega), Peppe De Cristofaro (Misto), Aurora Floridia (Autonomie), Barbara Floridia, presidente della Vigilanza (M5s), Silvia Fregolent (Iv), Mariastella Gelmini (Nm), Antonio Nicita (Pd) e Raffaele Speranzon (FdI).



«Ci siamo trovati tutti d'accordo sulla necessità che la riforma abbia un consenso il più ampio possibile - spiega Rosso - e siamo aperti alle proposte, se costruttive, anche dell'opposizione. In qualità di correlatore, ho chiesto ai colleghi di concentrarsi sui temi principali legati all'European Media Freedom Act (che entra in vigore l'8 agosto, ndr): riforma della governance, esclusione del governo dal potere di nomina dei vertici, certezza di risorse, allungamento del mandato del cda, regole per le partecipate, poteri dei cda, del presidente e dell'Ad».



Su questi aspetti «ho invitato tutti a far pervenire una sintesi delle proposte, in modo tale che già la prossima settimana con il presidente Fazzone possiamo presentare una bozza di testo unico. Prima troviamo la quadra su questi temi, poi sul resto si andrà avanti», conclude Rosso. (Ansa - 22 luglio 2025)