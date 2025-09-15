CERCA
Tgr Toscana: approvato il piano territoriale della caporedattrice De Francisci. I complimenti dell'Ast
Associazioni 22 Set 2025

Tgr Toscana: approvato il piano territoriale della caporedattrice De Francisci. I complimenti dell'Ast

Il Cdr ha reso noto che i voti favorevoli sono stati 22, con nessun voto contrario e tre schede bianche.

«Il Comitato di redazione della Tgr Toscana (Michaela Barilari, Francesco Tei, Gianluca Vatti) ha comunicato all'Associazione Stampa Toscana - e naturalmente a Usigrai e Fnsi - l'approvazione, a larghissima maggioranza, da parte della redazione, del piano territoriale esposto dalla nuova caporedattrice Maria Adele De Francisci. Alla quale il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti Ast rivolgono i complimenti e gli auguri di buon lavoro nel delicato, e mai semplice compito, di fornire l'informazione del servizio pubblico». Lo si legge in una nota diffusa lunedì 22 settembre 2025 dall’Ast, che estende gli auguri «a tutta la redazione che ha avuto e avrà sempre il sostegno e l'attenzione del sindacato».

Nel suo comunicato il Cdr della Tgr Toscana ha reso noto che i voti favorevoli sono stati 22, con nessun voto contrario e tre schede bianche. La votazione si è svolta nei giorni 17, 18 e 19 settembre. (anc)

