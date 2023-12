Un momento dell’incontro a Palazzo Strozzi Sacrati (Foto: assostampa.org)

22 Dic 2023

Toscana, Ast allo scambio di auguri con Giani: «Emendamento Costa censura per l'informazione»

Il presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci, nel corso dell’incontro con il presidente della Regione ha richiamato l’attenzione sul provvedimento approvato dalla Camera il 19 dicembre 2023.

Consueto scambi di auguri con i giornalisti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale toscana. «Se le istituzioni hanno un ruolo lo si deve anche grazie alla libera informazione democratica che in Italia è quotidianamente garantita» ha sottolineato il presidente Eugenio Giani. Informazione fino ad oggi libera ma che in futuro rischia di esserlo di meno, ha posto l’accento il presidente dell’Associazione Stampa Toscana, sindacato dei giornalisti, Sandro Bennucci, richiamando l’attenzione sull’emendamento Costa presentato alla Camera e che mette il bavaglio alla pubblicazione degli atti di custodia cautelare e dunque alla cronaca giudiziaria e nera. Ottima invece, riconosce il sindacato, la collaborazione con la Regione.



Giani fa gli auguri anche a tutti i toscani, un «popolo che dà a tutto il mondo un senso di orgoglio, di attrattività, di bellezza e di valori autentici e che rende orgogliose anche le istituzioni di essere in Toscana per la Toscana: una Toscana che porta i valori più alti a tutto il mondo». «Al rientro – conclude il presidente - il nostro impegno, rinnovato, sarà quello di creare sempre più condizioni di benessere e buon governo».