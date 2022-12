Il Consiglio direttivo dell'Ast (Foto: @asstampatoscana)

02 Dic 2022

Toscana, Ast scrive al presidente Giani: «Urgente rifinanziare il bando per le piccole e medie imprese editoriali»

«Le piccole e medie imprese editoriali della Toscana stanno attraversando un nuovo, serio periodo di difficoltà. A rischio possono esserci i posti di lavoro delle realtà più fragili», spiega, fra l'altro, il presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci.

Le piccole e medie imprese editoriali della Toscana stanno attraversando un nuovo, serio periodo di difficoltà. A rischio possono esserci i posti di lavoro delle realtà più fragili. Per questo il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, ha scritto al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per chiedere, come avvenuto in altre Regioni, il rifinanziamento della legge regionale n.34 del 2013 in modo da poter lanciare un nuovo bando capace di "ridare fiato" alle aziende e garantire l'occupazione ai giornalisti loro dipendenti.



«Sono costretto a scriverti – l'incipit della missiva – per la nuova emergenza che sta attanagliando la piccola e media editoria in Toscana. Come saprai, l'informazione versa da tempo in difficoltà economiche, gli effetti della pandemia hanno lasciato tracce profonde anche e le crisi nelle aziende editoriali si sono acuite. Molti colleghi con situazioni lavorative fragili hanno pagato un conto molto salato, le imprese editoriali locali che hanno seriamente affrontato il loro ruolo con responsabilità e correttezza hanno il fiato corto anche a causa della forte contrazione pubblicitaria alla quale si è aggiunta l'emergenza del caro bollette».



Il testo completo della lettera al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è pubblicato sul sito web dell'Assostampa Toscana.