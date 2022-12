Alessandro Mano, nuovo presidente dell'Asva Il direttivo dell'Associazione Stampa Valdostana

02 Dic 2022

Associazione Stampa Valdostana, Alessandro Mano nuovo presidente

Collaboratore dell'agenzia Dire e del quotidiano La Stampa, 39 anni, succede a Daniele Mammoliti. Sarà affiancato da Francesca Jaccod (vicepresidente professionale) e Sara Sergi (vicepresidente collaboratrice), mentre Thomas Piccot è stato eletto di tesoriere.

L'Associazione Stampa Valdostana riparte. Dopo le elezioni anticipate di domenica 20 e lunedì 21 novembre, il direttivo si è riunito per la prima volta venerdì 2 dicembre 2022 per assegnare le cariche sociali. Nuovo presidente dell'Associazione è Alessandro Mano, collaboratore dell'agenzia Dire e del quotidiano La Stampa, 39 anni, tesoriere nell'ultimo mandato e rappresentante, negli ultimi due, dei precari e freelance valdostani negli organismi nazionali della Fnsi. Mano succede a Daniele Mammoliti, al vertice dell'Asva negli ultimi tre anni e mezzo.



Il nuovo presidente sarà affiancato da due donne nel ruolo di vice: per i professionali, è stata eletta vicepresidente Francesca Jaccod (Tgr Rai della Valle d'Aosta); per i collaboratori è stata votata Sara Sergi (La Stampa e agenzia Ansa). Thomas Piccot (Gazzetta Matin) è stato eletto per l'incarico di tesoriere. Tutte e quattro le cariche sono state assegnate all'unanimità.



Il consiglio direttivo – formato da sette professionali e due collaboratori – è completato dai professionali François Domaine (Aostasera.it), Benoît Girod (ufficio stampa della Regione autonoma Valle d'Aosta), Martina Praz (agenzia Dire) e Luca Ventrice (Aostasera.it); per i collaboratori, Luisa Aureli (La Stampa).



«Attraversiamo un periodo difficile per l'editoria e per il mestiere di giornalista in particolare. Rappresentare l'Asva – spiega il neo presidente Mano – è un impegno complesso e ho accettato di farlo soltanto perché so di poter contare su un direttivo compatto, composto da persone che lavorano ogni giorno nei diversi settori del giornalismo e che possono essere sentinelle dei problemi del lavoro e delle istanze dei colleghi».



Le elezioni hanno portato in Asva un forte rinnovamento: l'età media del direttivo è di 40 anni, contro i 48 di quello precedente al momento dell'insediamento. «Ringrazio il mio predecessore Mammoliti: anni fa è stato lui a coinvolgermi nel sindacato, forse senza di lui non farei questo mestiere. Ringrazio anche il direttivo uscente, che nonostante le difficoltà è riuscito a portare la barca in porto. Ora - conclude Mano - cercheremo di rilanciare alcuni temi, fermi o dimenticati: penso al contrasto al precariato, al contratto per gli uffici stampa pubblici, alla difesa del giornalismo in collaborazione con gli altri enti di categoria».