Tutela delle fonti e del diritto di cronaca, il 14 dicembre Consiglio Fnsi nazionale in piazza

13 Dic 2022

Un sit-in in via Teulada, alle 9.30 nei pressi del Centro di produzione Rai, aprirà i lavori del Consiglio nazionale. Anche alla luce degli ultimi eclatanti casi, la Fnsi torna a chiedere a parlamento e governo interventi urgenti sui temi essenziali per la libertà di informazione.

Giornalisti in piazza domani, 14 dicembre, per la tutela della segretezza delle fonti e del diritto di cronaca. I lavori dei Consiglio nazionale della Fnsi si apriranno alle 9.30 con un presidio in via Teulada, nei pressi del Centro di produzione Rai, per ribadire l'esigenza non più rinviabile di norme stringenti a difesa del segreto professionale, contro le azioni legali bavaglio, a sostegno della qualità del lavoro giornalistico.



Anche alla luce degli ultimi casi che hanno riguardato i colleghi di Report o del quotidiano Il Domani, le giornaliste e i giornalisti che a Salerno, e prima a Catania, le autorità volevano tenere lontani dai migranti in arrivo in Italia, i cronisti che ogni giorno devono confrontarsi con l'applicazione distorta delle norme sulla presunzione di innocenza, la Fnsi torna a chiedere con forza a parlamento e governo di intervenire su temi essenziali per la libertà di informazione e per il diritto dei cittadini ad essere informati.



L'assemblea si sposterà poi all'hotel NH Villa Carpegna per proseguire i lavori.