Rocco Cerone (a sinistra) e Mauro Keller

21 Lug 2021

Ufficio stampa del Consiglio del Trentino Alto Adige, sindacato e Odg regionali: «Serve una selezione pubblica»

I rappresentanti dei giornalisti esortano l'assemblea legislativa «ad impegnare l'ufficio di presidenza ad indire un concorso che consideri come titolo preferenziale la disoccupazione. Ciò - spiegano - per dare una risposta anche ai tanti colleghi del quotidiano Trentino rimasti senza lavoro».

«Il sindacato, l'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e Assostampa Trento auspicano una selezione pubblica per l'assunzione dei due giornalisti all'ufficio stampa del Consiglio Regionale, unico strumento in grado di garantire trasparenza e risposte ai numerosi disoccupati, frutto della crisi dell'editoria che sta interessando anche la nostra regione». Lo affermano in una nota congiunta il segretario regionale Rocco Cerone e i presidenti Mauro Keller e Patrizia Belli, «esortando l'assemblea legislativa ad impegnare l'ufficio di presidenza ad indire un concorso pubblico che consideri come titolo preferenziale la disoccupazione. Ciò – spiegano i rappresentanti dei giornalisti – per dare una risposta anche ai tanti colleghi del quotidiano Trentino rimasti senza lavoro».