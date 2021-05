Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria (Foto: consiglioregionale.calabria.it)

07 Mag 2021

Ufficio stampa del Consiglio della Calabria, Fnsi: «Va sostenuta la richiesta di sospendere i licenziamenti»

Dopo gli interventi di numerosi esponenti politici e dopo un incontro in videoconferenza con il presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, il sindacato auspica la convocazione «al più presto di un tavolo di confronto per verificare il percorso più appropriato e in linea con le leggi che possa consentire il rientro il servizio dei quattro colleghi».

«Va sostenuta la richiesta di sospendere il licenziamento di quattro giornalisti del Consiglio regionale della Calabria, avanzata da numerosi esponenti di varie forze politiche calabresi. È auspicabile che il presidente dell’assemblea regionale convochi al più presto un tavolo di confronto per verificare il percorso più appropriato e in linea con le leggi che possa consentire il rientro il servizio dei quattro colleghi». Lo afferma, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana.



«Come ribadito in occasione dell’incontro in videoconferenza con il presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, la Fnsi – prosegue la nota – è disponibile a offrire il proprio contributo e a collaborare per individuare in tempi brevi una soluzione che possa permettere ai quattro colleghi di tornare al lavoro che hanno svolto con impegno per molti anni».