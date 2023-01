Paolo Serventi Longhi

27 Gen 2023

Ungp, dal passaggio Inpgi - Inps a ex fissa, pensioni e fisco: il programma di incontri di Serventi Longhi

Chiesti confronti con i rappresentanti degli enti della categoria per «per esaminare i problemi dei giornalisti pensionati nell'attuale fase di transizione del sistema previdenziale», anticipa il neoeletto presidente.

Il presidente dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, Paolo Serventi Longhi, a nome dell'Esecutivo dell'Ungp, ha chiesto incontri al presidente e al segretario Generale della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, e ai presidenti del Consiglio nazionale dell'Ordine Carlo Bartoli, dell'Inpgi Marina Macelloni, della Casagit Gianfranco Giuliani e del Fondo di previdenza complementare, Alessia Marani, «per esaminare – scrive Serventi – i problemi dei giornalisti pensionati nell'attuale fase di transizione del sistema previdenziale dalla gestione principale dell'Inpgi all'Inps».



In particolare – prosegue il neoeletto presidente dell'Ungp – i nodi riguardano «il contributo di solidarietà ancora richiesto dall'Inps ad attivi e pensionati, la gestione del fondo ex fissa, il mancato adeguamento delle pensioni, il recupero di tutte le posizioni contributive da parte dei pensionati più giovani e il regime fiscale dei contributi Casagit».



Serventi Longhi anticipa, inoltre, che chiederà, sempre a nome dell'Esecutivo Ungp, «incontri ai sindacati confederali dei lavoratori e ai rispettivi sindacati dei pensionati che hanno deciso forme di mobilitazione nei confronti dei provvedimenti adottati dal governo, per difendere salari e pensioni».



Una delegazione dell'Ungp, infine, sarà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023 per partecipare al 29° Congresso della Federazione della Stampa, di cui il sindacato dei pensionati è organismo di base, «anche per illustrare – conclude Serventi – le conclusioni dell'VIII congresso Ungp terminato mercoledì scorso».