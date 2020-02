W-IN, prorogate al 29 febbraio 2020 le iscrizioni alla nuova convenzione Inpgi - Casagit

Ancora pochi giorni per sottoscrivere il nuovo progetto di welfare per i lavoratori autonomi realizzato dalla Cassa previdenziale e dalla Cassa sanitaria di categoria. Chi aderirà in questa fase potrà accedere alla copertura per le prestazioni sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

La home page di w-in.casagit.it

Prorogato fino a sabato 29 febbraio il termine per le iscrizioni al profilo W-IN, il progetto di welfare congiunto Inpgi-Casagit dedicato ai giornalisti liberi professionisti. Chi aderirà in questa fase potrà accedere alla copertura delle spese sanitarie Casagit, secondo il piano stabilito con l'Inpgi, per le prestazioni sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.



W-IN è il programma di assistenza sanitaria sviluppato in collaborazione tra Inpgi e Casagit e riservato a chi versa i contributi alla gestione separata dell'istituto di previdenza dei giornalisti. Il costo dell'iscrizione è interamente a carico dell'Inpgi per tutti e 3 gli anni previsti dalla convenzione (fino al 30 giugno 2022), senza alcun impegno per eventuali periodi successivi: se l'accordo non sarà rinnovato, non ci saranno oneri a carico degli iscritti che potranno decidere, se lo desiderano, di proseguire volontariamente l’iscrizione.



Beneficiari di questa iniziativa sono i giornalisti in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inpgi; essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; aver percepito, nel triennio 2015-2017, un reddito medio compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro lordi annui.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web della Casagit.