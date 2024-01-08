Addio a Giovanni Masotti e Gianni Melidoni, il cordoglio di Stampa Romana

23 Dic 2025

Addio a Giovanni Masotti e Gianni Melidoni, il cordoglio di Stampa Romana

Masotti era un volto storico della Rai, mentre Melidoni era decano dei giornalisti sportivi. Il sindacato regionale esprime le sue condoglianze ai familiari dei due storici cronisti.

L ‘Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa lunedì 22 dicembre 2025, «esprime profondo cordoglio per la morte di Giovanni Masotti, volto storico della Rai, dove, dopo una carriera iniziata nella carta stampata e nell’emittenza radiofonica, è stato conduttore di Tg e di programmi di approfondimento, giornalista parlamentare e inviato, ha ricoperto il ruolo di condirettore e di corrispondente da Londra e Mosca. Stampa Romana, cui Giovanni Masotti era iscritto, si stringe ai suoi familiari».



In un altro comunicato, il sindacato regionale del Lazio ricorda anche Gianni Melidoni, «decano dei giornalisti sportivi, già vicedirettore del Messaggero, che nella sua lunga carriera ha raccontato Olimpiadi e Mondiali di calcio, le vicende di Roma e Lazio, divenendo anche personaggio televisivo con le sue appassionate partecipazioni al Processo del lunedì». La nota si conclude: «Ai familiari di Gianni Melidoni, da sempre iscritto al sindacato, le sentite condoglianze di Stampa Romana». (anc)