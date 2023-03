Addio a Giulio Colavolpe, volto storico del Tg2. Il cordoglio di Stampa Romana

13 Mar 2023

L'Associazione Stampa Romana ricorda il giornalista Giulio Colavolpe, professionista dal 1964, volto storico del Tg2, morto a Roma all'età di 82 anni sabato 11 marzo 2023.



«Noto per il garbo, lo stile, l'ironia – scrive il sindacato regionale – aveva lavorato all'agenzia Ansa, prima di essere assunto per concorso in Rai nel 1965. La sua carriera nel servizio pubblico è stata legata a doppio filo con l'invenzione e la storia del Tg2 in cui si era distinto come cronista politico-parlamentare, inviato speciale al seguito di tre presidenti della Repubblica (Sandro Pertini, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro), e notista politico».



Giulio Colavolpe lascia la moglie e due figli, ai quali vanno le condoglianze dell'Associazione.