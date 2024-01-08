CERCA
Santi Trimboli (Foto: streaming da rainews.it)
Lutto 30 Set 2025

Addio a Santi Trimboli, volto noto di Tgr Rai Calabria e '90° minuto'

Classe 1945, giornalista professionista iscritto all'Ordine dal 1973, nel corso della sua carriera collaborò con testate come il Corriere dello Sport e La Stampa e con le trasmissioni 'Tutto il calcio minuto per minuto', 'Stadio Sprint' e 'La Domenica Sportiva'.

È morto a Cosenza Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Ne dà notizia, lunedì 29 settembre 2025, la stessa Testata giornalistica regionale. Classe 1945, Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma '90° minuto'. Era malato da tempo.

Giornalista professionista iscritto all'Ordine dal 1973, esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò con prestigiose testate fra cui il Corriere dello Sport e con le trasmissioni 'Tutto il calcio minuto per minuto', 'Stadio Sprint' e 'La Domenica Sportiva'.

Aveva cominciato al Corriere del Giorno di Taranto, poi a La Gazzetta del Sud di Messina, era stato quindi caposervizio al Giornale di Calabria, addetto stampa della Figc Calabria, collaboratore della Stampa di Torino.

Nel 2014 è stato docente di Etica della comunicazione e del Sistema dei mass media nell'ambito del master di secondo livello in Management del turismo e del turismo residenziale all'Università della Calabria. Numerosi i riconoscimenti alla carriera che gli sono stati attribuiti. (mf)

