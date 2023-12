Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Dic 2023

Agenzia Dire, Barachini: «Dal 2024 risorse che consentirebbero di mantenere i livelli occupazionali»

La solidarietà del sottosegretario all'editoria ai giornalisti in sciopero giovedì 14 e venerdì 15 dicembre per protestare contro i 15 licenziamenti annunciati dall'editore.

«Esprimo la mia solidarietà ai giornalisti dell'Agenzia Dire». Così, in una nota, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.



«Da mesi – aggiunge – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è impegnato per tutelare i livelli occupazionali e sono previste dal 2024 congrue risorse per le agenzie iscritte al nuovo elenco di rilevanza nazionale istituito dalla riforma che consentirebbero alla Dire il mantenimento dei livelli occupazionali e il ritiro del piano di licenziamenti, come chiesto in tutte le sedi più volte».