27 Mar 2024

Agi, Barachini incontra il Cdr e fornisce rassicurazioni sulle ricadute occupazionali

Il sottosegretario all’Editoria ha evidenziato che i contratti in essere con la Pubblica amministrazione possono scongiurare rischi.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Barachini ha incontrato oggi il Cdr dell'agenzia Agi, che gli ha rappresentato le preoccupazioni dei giornalisti in seguito alla valutazione da parte dell'editore di una manifestazione di interesse di un gruppo privato. Una ipotesi che ha spinto l'assemblea dei giornalisti a indire alcune giornate di sciopero.



In relazione alle preoccupazioni espresse dal Cdr circa le ricadute occupazionali di una eventuale cessione dell'Agi, Barachini ha evidenziato che i contratti in essere con la Pubblica amministrazione possono scongiurare questi rischi. Ha ricordato infatti che la riforma delle agenzie di stampa recentemente approvata offre stabilità finanziaria triennale e, per la prima volta, commisura in maniera diretta il contributo pubblico al numero dei giornalisti assunti a tempo indeterminato. (Ansa, 27 marzo 2024)