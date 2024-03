Agi, l'assemblea di redazione: «Stato di agitazione e ritiro delle firme»

22 Mar 2024

I giornalisti: «Restano a disposizione del Cdr ulteriori tre giorni di sciopero».

L'Assemblea dei redattori dell'Agi «si è riunita nel secondo giorno dello sciopero proclamato alla luce delle notizie sulla possibile vendita dell'agenzia. L'Assemblea - si legge in una nota - ha preso atto con grande soddisfazione dei numerosissimi attestati di solidarietà ricevuti in queste ore e dell'attenzione mediatica che la vicenda sta suscitando anche a livello internazionale».



In assemblea «è intervenuto il rappresentante sindacale dei poligrafici Agi che ha espresso la grande preoccupazione dei colleghi poligrafici per le incognite sul loro futuro in caso di vendita dell'agenzia».



«L'Assemblea ha ringraziato il Cdr per il grande impegno profuso e per l'ottimo lavoro fatto nel mettere in campo le iniziative di protesta che stanno avendo una grande eco. In attesa che il Cdr incontri l'azienda e la direzione - annuncia la nota - l'Assemblea all'unanimità conferma lo stato di agitazione a cui, dalla mezzanotte di oggi, si aggiungerà il ritiro delle firme dal notiziario e dal sito. Restano a disposizione del Cdr gli ulteriori tre giorni di sciopero del pacchetto deliberato lunedì. All'inizio della prossima settimana sarà convocata una nuova assemblea a cui saranno invitati i vertici della Fnsi". (Ansa, 22 marzo 2024)