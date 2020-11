Internazionale | 26 Nov 2020 CONDIVIDI:

Algeria, il Parlamento Ue chiede il rilascio immediato del giornalista Mohamed Khaled Drareni

L'aula del Parlamento Ue (Foto: John Thys/Afp via europeanjournalists.org)

L'Europarlamento condanna con fermezza l'escalation di arresti arbitrari e illegali, detenzioni e vessazioni giudiziarie di giornalisti, difensori dei diritti umani, sindacalisti, avvocati, società civile e attivisti pacifici in Algeria. In una risoluzione adottata con 669 voti favorevoli, 3 contrari e 22 astensioni il Pe esorta inoltre le autorità algerine a rilasciare immediatamente e incondizionatamente il giornalista Mohamed Khaled Drareni e tutti i detenuti e accusati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione.



Gli eurodeputati ribadiscono il loro invito alle autorità algerine a porre fine a tutte le forme di intimidazione, criminalizzazione o detenzione arbitraria di voci critiche come giornalisti, blogger e difensori dei diritti umani. Insistono affinché vengano intraprese misure appropriate per garantire a tutti il diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica. (Ansa)