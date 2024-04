Il direttivo dell'Associazione Stampa Valdostana

08 Apr 2024

Aosta, addio al giornalista Umberto Marchesini. Il cordoglio dell'Asva

Originario di Salsomaggiore Terme, da diversi anni viveva in Valle d'Aosta, dove aveva lavorato come inviato per seguire i soggiorni estivi di papa Giovanni Paolo II a Le Combes di Introd. Già direttore dei quotidiani Il Giorno e La Nazione, aveva 80 anni.

Dopo una lunga malattia, è morto sabato 6 aprile all'ospedale Beauregard di Aosta, Umberto Marchesini, già direttore dei quotidiani Il Giorno e La Nazione. Giornalista professionista, aveva 80 anni. Ne dà notizia l'Associazione Stampa Valdostana. Originario di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, Marchesini da diversi anni viveva in Valle d'Aosta, dove aveva lavorato come inviato per seguire i soggiorni estivi di papa Giovanni Paolo II a Le Combes di Introd. Qui ha conosciuto sua moglie, Manuela Vection, con cui viveva ad Arvier.



Dopo aver mosso i primi passi nel giornalismo come corrispondente da Salsomaggiore per il Resto del Carlino, l'Avvenire d'Italia e la Gazzetta di Parma, Marchesini - ricorda il sindacato regionale - ha lavorato per il settimanale Oggi e ha diretto la Gazzetta di Modena per poi approdare alla guida del Giorno e della Nazione, entrambi quotidiani del gruppo Riffeser. In Valle d'Aosta, Marchesini ha permesso la nascita del quotidiano La Vallée Matin, grazie a un accordo di distribuzione con Il Giorno. Ha diretto per un breve periodo La Vallée Notizie, prima di diventare consulente editoriale della Gazzetta Matin e delle testate edite dal gruppo Lg Presse. Da anni, Marchesini era iscritto all'Associazione Stampa Valdostana: il direttivo dell'Asva si stringe alla famiglia, esprimendo sentite condoglianze».