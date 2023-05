Paolo Maria Amadasi al Congresso Fnsi di Riccione

20 Mag 2023

Aser, Paolo Maria Amadasi nuovo presidente

L'elezione al termine della tre giorni di voto, dal 17 al 19 maggio 2023, per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione regionale di Stampa, del gruppo regionale dell'Ungp e delle Assostampa provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Modena.

Paolo Maria Amadasi, 59 anni, giornalista della Gazzetta di Parma, vicepresidente professionale uscente dell'esecutivo guidato da Matteo Naccari, è il nuovo presidente dell'Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna.



L'elezione al termine della tre giorni di voto, dal 17 al 19 maggio 2023, per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione regionale, del gruppo emiliano-romagnolo dell'Unione nazionale giornalisti pensionati e delle Assostampa provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Modena.



Per l'Aser hanno votato 313 iscritti professionali su 796 aventi diritto (39,32%) e 36 iscritti collaboratori su 155 aventi diritto (23,23%). Amadasi, eletto presidente con votazione congiunta di professionali e collaboratori, ha ottenuto 309 preferenze.



Con lui in Consiglio direttivo entrano Gianluca Zurlini, Nicola Bianchi, Cristina Boschini, Barbara Musiani, Paolo Bonacini, Silvia Minelli, Stefania Andreotti, Vera Bessone, Angela Carusone, Mattia Martini, Federico Frighi, Gabriella Zucchi, Marco Girella, Pietro Caruso, Sirio Tesori, Gioele Caccia, Saverio Cioce, Stefano Luppi (professionali); Laura Corallo, Addolorata (Dora) Carapellese, Rinaldo Paolucci, Antonio Manente, Marco Zavagli, Alessio Bongarzone (collaboratori).



