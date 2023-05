Il seggio elettorale allestito a Trieste (Foto: Instagram @fabi_martini)

16 Mag 2023

Friuli Venezia Giulia, i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Assostampa

Sono andati complessivamente al voto 142 giornalisti a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone.

Si sono svolte domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le elezioni per i nuovi organi dell'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia. Sono stati eletti 22 consiglieri regionali e fiduciari provinciali, tutti candidati o indicati dalla lista "Uniti nell'Assostampa". Hanno votato complessivamente 142 giornalisti (120 professionali e 22 collaboratori).



Nel nuovo Consiglio Direttivo sono stati eletti fra i giornalisti professionali: Nicola Filipovic Grcic (74 voti), Antonio Caiazza (72), Alessandro Martegani (70), Carlo Muscatello (68), Fabiana Martini (68), Pietro Rauber (62), Ivan Žerjal (60), Maurizio Bekar (58), Francesco Cardella (58), Ingrid Stratti (57), Marco Ceci (49).



Per i supplenti professionali del Consiglio Direttivo hanno ottenuto voti: Giovanni Tomasin (8 voti), Diego D’Amelio (6 voti).



Fra i giornalisti collaboratori sono stati eletti: Erica Culiat (18 voti), Emily Menguzzato (16 voti), Marina Tuni (12 voti).



Per i supplenti collaboratori del Consiglio Direttivo ha preso voti: Annalise Cosanz (4 voti).



Come fiduciario professionale di Trieste è stato eletto Ciro Esposito (67 voti; primo dei non eletti Diego D’Amelio con 4 voti), a Gorizia Matteo Femia (11), a Udine Oscar D’Agostino (13), a Pordenone Alessandra Betto (5). Vice fiduciario per i collaboratori di Trieste è stato eletto Lorenzo Mansutti (11 voti), a Gorizia Marco Bisiach (1), a Udine Luca D’Agostino (3), a Pordenone Antonio Panciera Di Zoppola Gambara (1).



Sono stati eletti nel Collegio dei Probiviri:

professionali: Furio Baldassi (60 voti), Pierluigi Sabatti (58 voti), Rosanna Ferfoglia (52 voti), Ugo Salvini (52 voti), Miloš Malinic (44 voti), Matteo Contessa (43 voti), Corrado Barbacini (23 voti);

collaboratori: Claudia Cernigoi (34 voti), Roberto Cannalire (33 voti).



Sono stati infine eletti nel Collegio dei Revisori dei conti:

professionali: Pietro Trebiciani (74 voti), Sandro Sguazzin (47);

collaboratori: Andrea Di Matteo (59).



Le nuove cariche all'interno del neoeletto Consiglio Direttivo verranno definite nella prima riunione, da convocare al Circolo della Stampa di Trieste.