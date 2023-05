Un momento del video diffuso da Palazzo Chigi il primo maggio 2023 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Mag 2023

Governo, Stampa Romana alla premier: «No ai monologhi, il confronto non può essere evitato»

Il sindacato regionale contro la scelta di Palazzo Chigi di illustrare il “pacchetto lavoro” attraverso un video autoprodotto e di non convocare una conferenza stampa.

«L’Associazione Stampa Romana stigmatizza la scelta di Palazzo Chigi di affidare l’illustrazione del “pacchetto lavoro”, varato nella evocativa giornata del Primo Maggio (e il cui testo ufficiale dopo 48 ore è ancora ignoto), a un sintetico monologo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video autoprodotto». Così il sindacato regionale dei giornalisti del Lazio in un comunicato stampa apparso anche sul suo sito web.



«Il confronto con la stampa - spiega la nota -, su provvedimenti di legge fondamentali, che incidono sulla vita di tanti cittadini, non può essere evitato».



Il comunicato si conclude con un auspicio: «Il diritto di informare e di essere informati non può essere compresso, Palazzo Chigi illustri i suoi atti senza eludere le domande dei giornalisti».