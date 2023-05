Il 5 maggio assemblea generale degli iscritti all'Assostampa Basilicata

04 Mag 2023

Potenza, il 5 maggio assemblea generale degli iscritti all'Associazione della Stampa di Basilicata

Appuntamento alle 14.30 nella sala del Consiglio della Provincia. Ai lavori partecipano il presidente Vittorio di Trapani e il segretario aggiunto vicario della Fnsi, Domenico Affinito. Sabato 13 maggio le elezioni per i nuovi organismi dirigenti del sindacato regionale.

Si terrà venerdì 5 maggio 2023, a Potenza, l'assemblea generale degli iscritti all'Associazione della Stampa di Basilicata, in prima convocazione alle 14.30 e in seconda alle 15.30.



L'assemblea, che si svolgerà nella sala del Consiglio della Provincia di Potenza, in piazza Mario Pagano, sarà chiamata a discutere la relazione di politica sindacale del presidente Angelo Oliveto, i documenti contabili relativi al conto consuntivo 2022 e al bilancio preventivo per il 2023, oltre alle relazioni sull'attività delle consulte regionali della Casagit e dell'Inpgi.



Ai lavori parteciperanno il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Vittorio di Trapani e il segretario aggiunto vicario della Fnsi, Domenico Affinito.



Quest'anno l'assemblea generale dovrà procedere anche al rinnovo delle cariche sociali. Le elezioni per i nuovi organismi dirigenti sono fissate per sabato 13 maggio.